За два года на модернизацию областного онкодиспансера будет направлено 238 млн рублей региональных средст

За два года правительство Мурманской области вложит в модернизацию областного онкологического диспансера 238 млн рублей региональных средств. Так, в учреждении уже проведён капитальный ремонт стационарного отделения радиологического корпуса. В этом году запланирована реконструкция отделения радиологии с частичной заменой устаревшего гамма-терапевтического оборудования. Об этом губернатор Марина Ковтун сообщила в ходе ежегодного отчёта о работе правительства области.



Говоря о состоянии здравоохранения в регионе в целом, Марина Ковтун отметила ряд положительных тенденций. Так, показатель смертности в Мурманской области снизился до 11 человек в расчете на 1000 населения, в абсолюте – на 390 человек.



«Очень важно, что смертность снижается по основным классам болезней: болезням системы кровообращения (на 4,5%) и органов дыхания (на 9,6%). Впервые за последние пять лет отмечается снижение показателя смертности населения от новообразований (на 7,3% к уровню 2016 года)», – подчеркнула Марина Ковтун.



Вопросу снижения смертности от онкологических заболеваний уделяется особое внимание. Разработан Комплексный план мероприятий в рамках реализации Соглашения с НИИ онкологии имени Петрова. Планируется проведение скрининга рака молочной железы. Успешно работает современный центр женского здоровья «Белая роза». С момента открытия и по сегодняшний день обследование в центре прошли свыше 10 тысяч женщин.