За два удара ножом в грудь сыну северянке придётся заплатить более 70 тысяч рублей за его лечение Мурманскому городскому филиалу ФОМС

Прокуратурой Первомайского административного округа г.Мурманска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жительницы Мурманска, 1947 г.р. Приговором Первомайского районного суда г.Мурманска подсудимая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

В судебном заседании установлено, что Е. в марте 2017 года по месту жительства, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений, применив нож, умышленно нанесла своему сыну, 1974г.р., два удара ножом в область грудной клетки, причинив тяжкий вред здоровью.

В судебном заседании подсудимая вину признала полностью, пояснила, что сын спровоцировал её на совершение указанных действий после совместного распития спиртных напитков.

Потерпевший в судебном заседании согласился с тем, что сам спровоцировал мать на указанное поведение, пояснил, что проживает в настоящее время вместе с мамой, примирился с ней.

Суд, учтя обстоятельства совершенного преступления, его общественную опасность, тяжесть, пожилой возраст подсудимой, состояние ее здоровья, назначил женщине наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 2 года.

Кроме того, суд удовлетворил иск прокурора округа о взыскании с подсудимой в пользу Мурманского городского филиала Территориального Фонда обязательного медицинского страхования денежных средств, затраченных на лечение потерпевшего, в сумме 71369 рублей 34 копейки.

Приговор в законную силу не вступил.