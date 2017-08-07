За фиктивную постановку на учёт в своей квартире граждан Киргизии северянка может переселиться в камеру на три года

Прокуратурой г.Оленегорска утверждён обвинительный акт по уголовному делу в отношении жительницы города Ф., обвиняемой в совершении четырёх преступлений, предусмотренных ст.322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).

По версии органа предварительного расследования обвиняемая фиктивно поставила на учет в своей квартире граждан Киргизии по месту пребывания, тем самым лишила органы внутренних дел возможности надлежаще осуществить контроль за миграционным учётом и передвижением иностранных граждан по территории Российской Федерации.

Прокуратурой города проверены все доводы, изложенные дознанием в обвинительном акте, вина Ф. полностью подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами.

Уголовное дело вместе с обвинительным актом направлено в суд, где будет рассмотрено по существу.

За совершение данного преступления уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.