За финансирование терроризма жителю Мурманской области назначено 6 лет колонии

Уголовно-судебным отделом прокуратуры Мурманской области поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении гражданина Б., обвинявшегося в финансировании терроризма.

Приговором Московского окружного военного суда от 25.04.2018 Б. признан виновным в переводе денежных средств в размере 5000 рублей для финансирования и обеспечения незаконных вооруженных формировании международной террористической организации «Исламское государство». Его действия квалифицированы по ч.1 ст.205.1 УК РФ и назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.