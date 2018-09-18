ЗНАКИ 2.0: Под знаком Девы и астросоветы от Сергея ЗгазинскогоТри предприятия Мурманска стали победителями конкурса «Лучший рыбный продукт – 2018» на II Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика18.09.18 12:26

За гражданами предпенсионного возраста закрепят право на алименты по нетрудоспособности

Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников внёс на рассмотрение нижней палаты парламента проект закона об обеспечении права на алименты нетрудоспособных лиц для граждан предпенсионного возраста, сообщает пресс-служба комитета. Как сообщает РИА «Новости», изменения предлагается внести в статью 169 Семейного кодекса Российской Федерации.

«Внесенным законопроектом предлагается сохранить возраст, с которого граждане приобретают право на алименты по нетрудоспособности, на уровне 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Таким образом, указанное право будет распространяться не только на пенсионеров, как в действующем законодательстве, но и на граждан предпенсионного возраста», — приводятся в сообщении слова Крашенинникова.

По его словам, это позволит гарантировать максимальную защиту указанных категорий лиц в сфере права социального обеспечения. Положения законопроекта вступают в силу с момента, когда изменяется пенсионное законодательство.

Крашенинников напомнил, что, согласно Семейному кодексу РФ, нетрудоспособность является основанием для получения алиментов, то есть содержания в целях обеспечения жизнедеятельности человека. Так, отметил депутат, родители обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи совершеннолетних детей, а трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них.

Кроме того, право на получение алиментов возникает у нетрудоспособного нуждающегося супруга и нетрудоспособного нуждающегося бывшего супруга, ставшего нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака. Право на алименты также имеют нетрудоспособные нуждающиеся в помощи совершеннолетние братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки, фактические воспитатели, отчим и мачеха.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаМорская одиссея по СМП, или На танкерах из Мурманска до Певека и обратно
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...НЕРАЗБЕРИХА ПРОИСХОДИТ В ГОЛОВАХ
-Нам интересно Ваше мнение
21.08.18: Материальная форма поощрения граждан, помогающих полиции в поимке преступников и раскрытии преступлений, утверждена Минюстом России. Размер вознаграждений может варьироваться от нескольких тысяч до десятка миллионов рублей. Как Вы к этому относитесь?Проголосовало: 395 человек
-Ходят слухи…Кто на новенького?
-

Последние комментарии

Ратмир Чичба
14.09.18 14:50
Да с учетом того, что туда все лезут как мухи на сладкое, России бы вообще по примеру "друзей" американцев свои границы там забором двадцатиметровым оградить. Потому что наглость человеческая пределов
Комментарий к новости:Создаётся надёжный щит в северной части России
Наталья
14.09.18 09:09
Здравствуйте! Ну не на месте же домика стройка будет проходить. И домик пусть стоит, и комплекс строится. В общем и целом не вижу проблемы.
Комментарий к новости:«Моржи» кинулись защищать свой домик на берегу озера
ЕЛЕНА
13.09.18 17:37
Сын находится на В. Ткачев , никакой информации не дают, связи с судном нет.
Комментарий к новости:ИТОГИ: Забытые экипажи, тихо исчезнувший рыбокомбинат и неизбежная пенсионная реформа
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа.18:00«Международные новости». Информационная программа (12+)18:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиСредний чек россиян за поход в магазин падает пятый месяц подряд, но не в СЗФО-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 44 копейки, евро - почти на 19 копеек-PRO ЭнергетикуСостоялась приёмка нового оборудования для Верхне-Туломской ГЭС-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 18 сентября-PRO Нефть и газБурить всегда, бурить везде-PRO ЗаконыЗа гражданами предпенсионного возраста закрепят право на алименты по нетрудоспособности
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика