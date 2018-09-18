За гражданами предпенсионного возраста закрепят право на алименты по нетрудоспособности

Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников внёс на рассмотрение нижней палаты парламента проект закона об обеспечении права на алименты нетрудоспособных лиц для граждан предпенсионного возраста, сообщает пресс-служба комитета. Как сообщает РИА «Новости», изменения предлагается внести в статью 169 Семейного кодекса Российской Федерации.

«Внесенным законопроектом предлагается сохранить возраст, с которого граждане приобретают право на алименты по нетрудоспособности, на уровне 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Таким образом, указанное право будет распространяться не только на пенсионеров, как в действующем законодательстве, но и на граждан предпенсионного возраста», — приводятся в сообщении слова Крашенинникова.

По его словам, это позволит гарантировать максимальную защиту указанных категорий лиц в сфере права социального обеспечения. Положения законопроекта вступают в силу с момента, когда изменяется пенсионное законодательство.

Крашенинников напомнил, что, согласно Семейному кодексу РФ, нетрудоспособность является основанием для получения алиментов, то есть содержания в целях обеспечения жизнедеятельности человека. Так, отметил депутат, родители обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи совершеннолетних детей, а трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них.

Кроме того, право на получение алиментов возникает у нетрудоспособного нуждающегося супруга и нетрудоспособного нуждающегося бывшего супруга, ставшего нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака. Право на алименты также имеют нетрудоспособные нуждающиеся в помощи совершеннолетние братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки, фактические воспитатели, отчим и мачеха.