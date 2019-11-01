За хищение денежных средств Минобороны России - восемь лет девять месяцев на двоих

Вступили в законную силу приговоры Североморского гарнизонного военного суда в отношении военнослужащих одной из войсковых частей Северного флота: старшины 2 статьи Ивана Винеля и мичмана Андрея Мурзака, причастных к совершению 15 преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере…», и преступлений (четырех и одного соответственно), предусмотренных частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего должностного положения, а равно в крупном размере».

Ранее сотрудниками Управления ФСБ России по Северному флоту была выявлена следующая преступная схема подельников, действовавших исключительно из корыстных побуждений и имевших умысел на незаконное получение денежных средств.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что Иван Винель, в период с февраля 2017 года по март 2019 года, действуя как самостоятельно, так и группой лиц по предварительному сговору и организованной группой с иными лицами, совершил 19 тяжких преступлений, связанных с хищением электронных денежных средств Министерства обороны Российской Федерации путем обмана должностных лиц Единого расчётного центра МО РФ.

Как сообщает УФСБ России по Северному флоту, Иван Винель, будучи допущенным к работе в качестве оператора единой электронной базы МО РФ, с использованием программного изделия ресурсного обеспечения вносил недостоверные сведения об установлении себе и состоящим с ним в преступном сговоре иным военнослужащим не положенных к выплате надбавок и единовременных выплат. Андрей Мурзак (фото) исполнял роль пособника, оказывая первому помощь в поиске лиц, которым впоследствии незаконно начислялись денежные средства. Таким образом преступникам удалось похитить более 8,5 млн рублей.

По совокупности совершенных деяний преступники ближайшее время проведут в исправительной колонии общего режима: Иван Винель – 5 лет 9 месяцев, Андрей Мурзак – 3 года.