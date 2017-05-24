За хранение дома пригодного для производства взрыва боеприпаса мурманчанин осуждён на 1 год 4 месяца лишения свободы

Прокуратурой Первомайского административного округа г Мурманска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении Андрея Г-ва, 1973г.р.

Приговором Первомайского районного суда г. Мурманска Г-ов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов), ч.1 ст.222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

В судебном заседании установлено, что обвиняемый, действуя в нарушение ФЗ 13.12.1993г. «Об оружии», незаконно в квартире по месту жительства в Мурманске хранил пригодный для производства взрыва боеприпас – ручную осколочную гранату РГ-42, а также пригодное для производства взрыва средство взрывания и самостоятельное взрывное устройство - боевой взрыватель типа УЗРГМ-2.

Как установлено судом, Г-ов ранее судим, по месту жительства проживал один, трудоустроен. В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учёл полное признание подсудимым вины и его раскаяние в содеянном.

Суд, учтя все обстоятельства совершенных преступлений, их тяжесть, признание подсудимым своей вины, с учётом мнения государственного обвинителя назначил Г-ву наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 4 месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении. В соответствии со ст. 75.1 УИК РФ суд предоставил осужденному право самостоятельного следования в колонию-поселение.

Приговор не вступил в законную силу.