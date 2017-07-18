За истекший период 2017 года в Мурманской области количество выявленных преступлений экономической направленности возросло на 8,1%

Сегодня в УМВД России по Мурманской области состоялась пресс-конференция генерал-майора полиции Игоря Баталова. Руководитель органов внутренних дел региона в беседе с представителями средств массовой информации подвёл итоги работы УМВД России по Мурманской области за шесть месяцев текущего года, а также ответил на вопросы журналистов.

- Сразу хочу отметить основные «плюсы» и «минусы, - подчеркнул, открывая мероприятие, Игорь Валерьевич. - По итогам первого полугодия в Мурманской области на 25 процентов уменьшилось общее количество зарегистрированных преступлений, их, по данным органов внутренних дел, совершено 6322. Это стабильный, хороший показатель. Кроме того, на 15,5 процента сократилось количество преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких.

Эффективность работы по раскрытию преступлений возросла и составила около 54 процентов, раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений осуществлено на 59,5 процента.

Как прокомментировал генерал, по-прежнему более половины из числа зарегистрированных составляют преступления против собственности. Из них свыше 57 процентов - кражи. Мошенничества составляют 34 процента. Активная профилактика дистанционных мошенничеств, в том числе через СМИ, способствовала значительному снижению количества преступлений данного вида. По статистике, 4 из 5 граждан были осведомлены о возможных схемах мошеннических действий, что позволило некоторым из них не стать жертвами преступлений.

Официально зарегистрировано 800 случаев мошенничеств. По словам начальника УМВД России по Мурманской области, в регионе разработана и уже используется специальная программа, внося в которую определенные реквизиты, можно выявлять совпадения номеров телефонов, номеров счетов, которыми пользуются преступники, их фамилий, прорабатывать вопросы дислокации злоумышленников. Это позволяет группировать возбужденные уголовные дела, выявлять криминальные сообщества. Такие группы установлены, например, в Челябинске и Санкт-Петербурге. К использованию программы присоединились еже 20 российских регионов.

Кроме того, по итогам полугодия в области почти на 30 процентов сократилось количество преступлений против личности. Количество фактов причинения тяжкого вреда здоровью снизилось на 26,5 процента, побоев - на 87,5 процента.

Большое значение для граждан имеет состояние общественного порядка и общественной безопасности. Полицейским удалось добиться снижения количество преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах. На 175 случаев меньше в общественных местах совершено преступлений тяжкой и особо тяжкой категории.

За истекший период 2017 года количество выявленных преступлений экономической направленности возросло на 8,1 процента, в том числе совершенных в крупном и особо крупном размере – на 7 процентов. В результате принимаемых мер по противодействию коррупции на территории области пресечено 71 преступление данного вида. Основное число выявленных преступных деяний, связанных с коррупцией, относится к категории тяжких и особо тяжких. Более чем в два раза увеличилось число выявленных преступлений коррупционной направленности, совершенных в крупном и особо крупном размере.

Повысилась эффективность работы органов внутренних дел по выявлению лиц, совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. К уголовной ответственности привлечено 344 гражданина. Из незаконного оборота изъято 15 килограммов наркотических средств и психотропных веществ. Основную массу изъятых наркотических средств составляет гашиш (6,4 кг) и марихуана, (1,8 кг).

Благодаря комплексу мер на территории региона в течение полугодия сохранялась стабильная миграционная обстановка. На 40,8 процента снизилось количество преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства. Более трети преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства связаны с подделкой официальных документов. Кроме того, на 54,7 процента произошло снижение числа преступных проявлений в отношении иностранцев.

В сфере подростковой преступности на 47,7 процента уменьшилось число преступлений, совершенных несовершеннолетними. Наряду с общим снижением подростковой преступности снизилось и количество совершенных ими преступлений тяжкой и особо тяжкой категории, преступлений, совершенных в группе. Сократилось число подростков, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения, а также совершивших преступление повторно.

На территории Мурманской области за 6 месяцев 2017 года зарегистрировано 299 дорожно-транспортных происшествий, в которых 20 человек погибли и 400 получили ранения. Тяжесть последствий осталась на уровне прошлого года. Количество ДТП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 11,5 процентов, погибших на 9,1 процент, раненых на 8,5 процента. Регулярное проведение профилактических мероприятий, в том числе рейдов, связанных со сплошной остановкой и проверкой всех водителей на предмет выявления признаков алкогольного опьянения, способствовали снижению числа ДТП по вине нетрезвых водителей.

Завершая встречу с журналистами, генерал-майор полиции Игорь Баталов отметил, что оперативная обстановка в регионе остается под контролем правоохранительных органов.