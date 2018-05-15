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Мурманская область. Арктика15.05.18 14:45

За истязания бывшей жены жителю Мончегорска грозит три года лишения свободы

В полицию Мончегорска поступили сообщения от местной жительницы 1984 года рождения о том, что ее в течение нескольких месяцев прследует бывший муж. Женщина рассказала полицейским, что они с мужем расстались некоторое время назад, однако мужчина не смирился с этим. Неоднократно он встречал ее в подъзде или возле дома, требуя вернуться в семью. Свои требования мужчина подкреплял тумаками и угрозами, что если женщина не согласиться вновь стать его женой, он ее искалечит.

По фактам обращений женщины были проведены проверки, по итогам которых факты угроз и истязаний нашли свое подверждение. Установлено, что злоумышленник систематически наносил побои женщине и совершал другие насильственные действия, причиняющие физическую боль и психические страдания, в связи с чем в отношении ранее не судимого 32-летнего мончегорца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 117 УК РФ «Истязание». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

 

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