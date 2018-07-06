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Мурманская область. Арктика06.07.18 09:12

За избиение пасынка - 200 часов обязательных работ

Прокуратурой города Оленегорска поддержано обвинение в отношении ранее не судимого жителя города Оленегорска, обвиняемого в совершении преступления предусмотренного ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию).

Установлено, что 18 ноября 2017 года обвиняемый, находясь в квартире, расположенной по улице Мира в Оленегорске, в состоянии алкогольного опьянения, умышленно нанёс 4-летнему пасынку не менее восьми ударов руками по различным частям тела, причинив ему физическую боль. Ранее обвиняемый уже привлекался к административной ответственности в виде административного штрафа размере 5 тысяч рублей за причинение побоев ребёнку.

В связи с тем, что преступление получило широкий общественный резонанс и представляло определенную сложность ввиду отсутствия очевидцев произошедшего и малолетнего возраста пострадавшего, прокуратурой его расследование было поручено следователям Следственного комитета РФ.

Приговором судебного участка № 1 Оленегорского судебного района подсудимому назначено наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов.

Кроме того, прокуратурой города при проверке материалов уголовного дела выявлены нарушения закона со стороны должностных лиц органа системы профилактики, обязанных по закону защищать права и интересы детей в условиях, представляющих угрозу их жизни или здоровью. Несмотря на то, что семья, в которой совершено это преступление, являлась неблагополучной и находилась на профилактическом учете, должный контроль условий, в которых живут и воспитываются дети, со стороны органа отсутствовал, даже после первого причинения ребенку побоев в мае 2017 года.

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