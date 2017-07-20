За качеством рыбной продукции присмотрят Роспотребнадзор с Россельхознадзором

Правительство страны приняло постановление, в котором определены федеральные и региональные органы исполнительной власти, уполномоченные проводить госконтроль за соблюдением требований техрегламента Евразийского экономического союза в отношении пищевой рыбной продукции и процессов производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации такой продукции. Документ опубликован сегодня на официальном сайте кабмина.

При этом полномочия по госконтролю за соблюдением требований техрегламента закрепляются за Роспотребнадзором и Россельхознадзором. Как поясняется в сопроводительных документах, технический регламент устанавливает обязательные для применения и исполнения требования безопасности пищевой рыбной продукции, выпускаемой в обращение на территории Союза.

Кроме того, в документе содержатся требования к производству, хранению, перевозке, реализации и утилизации, а также требования к маркировке и упаковке пищевой рыбной продукции для обеспечения ее свободного перемещения. В силу техрегламент вступит с первого сентября этого года.