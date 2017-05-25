За краба ответит по закону

Печенгским районным судом осуждён житель п.Видяево Алим Х-ов за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная с причинением крупного ущерба, с применением самоходного транспортного плавающего средства, группой лиц по предварительному сговору).

Как установлено в ходе следствия, Х-ов в июне 2015 года совместно с четырьмя знакомыми (в отношении которых Печенгским районным судом ранее вынесены судебные решения) незаконно выловили в районе полуострова Рыбачий Печенгского района 231 экземпляр краба камчатского.

Незаконными действиями обвиняемого водным биологическим ресурсам Российской Федерации был причинен ущерб, который в денежном эквиваленте составил более 192 тысяч рублей.

При производстве сотрудниками Пограничного управления ФСБ России задержания Хаитов с места преступления скрылся в неизвестном направлении, длительное время находился в розыске.

В ходе судебного заседания адвокатом было заявлено ходатайство об освобождении подсудимого от уголовной ответственности с применением судебного штрафа. В виду того, что Х-ов уже был судим за совершение аналогичного преступления, с учётом мнения государственного обвинителя судом ходатайство защитника было отклонено.

В отношении подсудимого вынесен обвинительный приговор. Х-ву назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.