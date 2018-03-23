За кражу 9 роз северянин может лишиться свободы на 4 года

В дежурную часть обратился продавец цветочного павильона, расположенного в Первомайском округе города Мурманска. По словам заявительницы, один из посетителей похитил находящиеся в свободном доступе розы, в количестве 9 штук, после чего сразу скрылся. Сумма ущерба составила около 1 тысячи рублей.

Сотрудниками полиции, прибывшими на место происшествия, была изъята запись камеры внутреннего наблюдения. В ходе дальнейших специальных мероприятий полицейским удалось установить и задержать подозреваемого в ограблении. Им оказался ранее не судимый житель посёлка Молочный, 1987 года рождения.

Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По факту дознавателем отдела полиции № 3 УМВД России по г. Мурманску возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.