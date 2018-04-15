За кражу денежных средств с банковской карты житель Кандалакши может лишиться свободы на два года

Некоторое время назад житель поселка Алакуртти потерял мобильный телефон. Обращаться в полицию по факту утраты телефона мужчина не стал, о том, что к номеру телефона подключена услуга «мобильный банк», он забыл. Телефон потерпевший так и не нашел, услугу «мобильный банк» не отключил, а впоследствии обнаружил, что со счета его банковской карты списано 8 тысяч рублей, после чего и обратился в полицию.

Сотрудники полиции провели ряд оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых установили, куда были перечислены денежные средства с банковской карты потерпевшего. Злоумышленником оказался безработный 23-летний местный житель. Молодой человек признался в совершении преступления и рассказал, что нашел мобильный телефон, который не был заблокирован. Получив доступ к меню телефона, подозреваемый понял, что может осуществить денежные переводы, чем и воспользовался. Телефон он выбросил за ненадобностью, чужими деньгами распорядился по своему усмотрению.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража». За содеянное молодого человека может ожидать наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.