За кражу телевизора мурманчанина на один год отправят в исправительную колонию общего режима

В Ленинском районном суде г.Мурманска заместителем прокурора Мурманской области Юрием Дюжевым поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении гражданина У., обвинявшегося в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ (кражи - тайном хищении чужого имущества, с незаконным проникновением в жилище).

Судом установлено, что 28 января 2018 года, подсудимый, воспользовавшись имевшейся при нём связкой ключей, без разрешения собственника открыл входную дверь квартиры, расположенной по ул. Свердлова в г. Мурманске, и незаконно проникнув в жилище, похитил из корыстных побуждений телевизор марки «ЭлДжи» стоимостью 19 тысяч рублей.

Приговором Ленинского районного суда г. Мурманска злоумышленнику назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор не ступил в законную силу.