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Мурманская область. Арктика31.05.17 07:10

За круглым столом обсуждали тему ночного «пития» в регионе

30 мая в Мурманской областной думе состоялся круглый стол, посвященный проекту регионального закона «О внесении изменений в статью 5.1 закона Мурманской области «О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории Мурманской области». В мероприятии приняли участие депутаты областной думы, представители регионального министерства развития промышленности и предпринимательства, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Мурманской области Дмитрий Барышев, президент Союза промышленников и предпринимателей Сергей Веллер, глава Мурманска Дмитрий Филиппов.

Проектом закона Мурманской области, который стал предметом обсуждения, предлагается отменить установленное дополнительное ограничение времени розничной продажи алкогольной продукции на территории Мурманской области и вернуться к федеральным рамкам: с 23.00 до 08.00

По заявлению председателя комитета думы по экономической политики, энергетике и ЖКХ Максима Белова, разработка законопроекта обусловлена многократными обращениями юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю алкогольной продукцией.

– Отмена действующего ограничения даст возможность гражданам приобретать алкогольную продукцию в торговых сетях и магазинах, что позволит исключить факты имитации оказания услуг общественного питания торговыми объектами типа «бистро», «закусочная», которые в массовом порядке были созданы в большинстве муниципальных образований региона с целью уклонения от действующего ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции, – считает Белов.

В процессе дискуссии была дана всесторонняя оценка данной инициативы. Отмечалось, что предлагаемая мера могла бы способствовать вытеснению с рынка нарушителей правил продажи алкоголя, в частности тех, кто под видом порционной торговли спиртным фактически занимается розницей.

На необходимость усиления контроля за такими «имитационными» точками общепита указывают и правоохранительные структуры. В полиции не исключают, что увеличение времени продажи алкоголя, например, в сетевых магазинах, сделало бы нерентабельным функционирование всевозможных псевдо кафе, в которых, помимо прочего, высока вероятность приобретения контрафактной алкогольной продукции.

Вместе с тем, во время обсуждения неоднократно высказывалось мнение о спорности выводов, касающихся усиления конкуренции и ухода с рынка недобросовестных продавцов алкоголя. Лейтмотивом звучал тезис о приоритете здоровья населения над экономическими выгодами. Отмечалось лояльное в большинстве своём отношение жителей региона к дополнительным ограничениям времени продажи алкоголя, которые действуют уже не первый год.

Неоднозначную позицию по данному вопросу занимают и муниципалитеты.

По мнению главы Мурманска Дмитрия Филиппова, уменьшение интервала времени, в которое действует запрет на продажу алкоголя, – сомнительная тактика.

– Целесообразно сосредоточить усилия на создании действенного барьера для форм и способов реализации спиртосодержащей продукции, идущих в разрез с нормами закона и требованиями по обеспечению безопасности граждан, - считает Филиппов.

Мнения и предложения, прозвучавшие на круглом столе будут приняты к сведению при принятии решения о дальнейшей судьбе законопроекта.

 

 

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