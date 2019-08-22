За льдами Баренцева моря будут наблюдать три года, чтобы обеспечить производственную и экологическую безопасность при разработке месторождений

Учёные Северного (Арктического) федерального университета (САФУ) имени М.В. Ломонова совместно с коллегами из Норвегии, Швеции и Финляндии создадут систему управления льдами Баренцева моря. Как сообщает пресс-служба университета, в САФУ прошла рабочая встреча по международному проекту «Управление льдами Баренцева моря», реализуемого при поддержке гранта Программы приграничного сотрудничества ЕС и России «Коларктик 2014-2020».

Участие в мероприятии принимают партнёры из научно-образовательных и бизнес организаций Норвегии (Норвежский исследовательский институт «NORUT»), Швеции (Технологический университет Лулео), Финляндии («Storvik & Co OY», Финский метеорологический институт) и России (САФУ и Ассоциация поставщиков нефтегазовой промышленности «Созвездие»).

Общей целью проекта является содействие промышленному развитию нефтегазопоисковых работ на арктических территориях посредством развития судоходной доступности, аккумулирования знаний о ледовых условиях и совершенствования прогнозных моделей ледовой обстановки для обеспечения производственной и экологической безопасности при разработке месторождений.

Как пояснили в САФУ, работа над проектом запланирована на три года и предполагает совместное участие в международных полевых экспедициях, проведение исследований по ледовой обстановке территорий северных морей, изучение механики льда и численного моделирования ледовой нагрузки на оффшорные платформы.

На текущем этапе проекта международная исследовательская группа проводит сбор данных, обмен информацией и анализ ледовой ситуации в Баренцевом море для дальнейшей разработки точных моделей и прогнозов.

На рабочей встрече команда САФУ представила отчёт по исследованиям ледовых условий, среды и экосистем Баренцева моря, а также результаты экспедиции «Арктического плавучего университета-2019». Полевые данные, полученные в ходе экспедиции, предстоит сопоставить с имеющимися спутниковыми снимками с целью комплексной оценки и представления полной информацию о ледовой обстановке.