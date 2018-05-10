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Мурманская область. Арктика10.05.18 12:28

За минувшие двое суток на территории Мурманской области произошло 5 ДТП

За минувшие двое суток на территории Мурманской области произошло 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 человек, в том числе 2 ребенка, получили травмы различной степени тяжести, один человек погиб.

8 мая в 16 часов 30 минут в Мурманске на улице Книповича водитель автомобиля «Шевроле» допустила наезд на мальчика 2011 года рождения, который двигался по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с мамой. В результате происшествия мальчик обслужен амбулаторно. По факту данного ДТП проводится проверка.

8 мая в 22 часа 30 минут на 5 километре автодороги «Апатиты - поселок Залесье» водитель мотоцикла «ИЖ Планета-3» не справился с управлением транспортным средство и допустил опрокидывание. В результате происшествия пострадавший обслужен амбулаторно.

9 мая в 19 часов 05 минут на 3 километре автодороги на Риж-Губу (Мончегорский район) водитель автомобиля «ВАЗ-2101» на сложном для маневрирования участке не справился с управлением транспортным средством и допустил занос автомобиля с последующим наездом на ограждение, выездом на встречную полосу и опрокидыванием в кювет. В результате происшествия госпитализированы 3 пассажира: женщины 1984 и 1955 годов рождения и девочка 2012 года рождения, которая перевозилась без детского удерживающего устройства и не была пристегнута. По факту данного ДТП проводится проверка.

9 мая в 20 часов 20 минут в Североморске на улице Советской водитель автомобиля «Рено Логан» допустил наезд на женщину 1972 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая обслужена амбулаторно.

9 мая в 21 час 05 минут на 4-м километре автоподъезда к Североморску водитель автомобиля «ВАЗ-2109», мужчина 1986 года рождения, по предварительным данным, неправильно выбрал дистанцию до впереди идущего транспортного средства и допустил наезд на молодого человека 1991 года рождения, который двигался на велосипеде по краю проезжей части в попутном направлении. В результате происшествия велосипедист скончался на месте ДТП. По факту данного ДТП проводится проверка.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 2517 нарушений Правил дорожного движения.

61 нарушение допущено пешеходами, 13 - несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 13 водителей.

Выявлено 16 нарушений, связанное с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 1899 нарушений ПДД. 12 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 66 столкновений с материальным ущербом (без пострадавших).

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