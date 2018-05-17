За минувшие сутки на дорогах Мурманской области произошло 3 ДТП

За минувшие сутки на территории Мурманской области произошло 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 4 человека, в том числе 3 несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести.

16 мая в 16 часов 40 минут в Мурманске на улице Баумана водитель автомобиля «ГАЗ» при резком торможении допустил падение двух мальчиков 2016-го года рождения. Пострадавшие дети обслужены амбулаторно. По факту данного ДТП проводится проверка.

16 мая в 19 часов 15 минут в Мурманске на проспекте Героев-североморцев водитель автомобиля «Шкода» при движении по дворовой территории не предоставил преимущества в движении девочке 2008-го года рождения, которая ехала на велосипеде, в результате чего произошел наезд. Пострадавшая девочка обслужена амбулаторно.

16 мая в 20 часов 10 минут в Мурманске на проспекте Кольском водитель троллейбуса при торможении транспортного средства допустил падение пассажирки. В результате происшествия женщина 1971-го года рождения обслужена амбулаторно.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 2425 нарушений правил дорожного движения.

28 нарушений допущено пешеходами, 11 - несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 2 водителя.

Выявлено 8 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 1897 нарушений ПДД. 11 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 28 столкновений с материальным ущербом (без пострадавших).