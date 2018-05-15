За минувшие сутки на дорогах Мурманской области произошло одно дорожно-транспортное происшествие

В ДТП пострадал 1 человек.

14 мая в 6 часов 10 минут на 1158 километре автодороги «Кола» Кандалакшского района водитель, управляя автомобилем «Форд Фокус», не справился с управлением (со слов водителя уснул за рулем) и допустил съезд в правый придорожный кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП 23-летняя пассажирка обслужена амбулаторно.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 3908 нарушений правил дорожного движения.

21 нарушение допущено пешеходами, 9 - несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 6 водителей.

Выявлено 6 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 3500 нарушений ПДД. 4 водителя были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 37 столкновений с материальным ущербом (без пострадавших).