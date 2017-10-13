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Мурманская область. Арктика13.10.17 10:17

За минувшие сутки на территории Мурманской области в ДТП один человек погиб, двое получили травмы

За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 1 человек погиб и 2 получили травмы.

12 октября в 9 часов 50 минут на 2-м километре Североморского шоссе водитель, управляя автомобилем «Сааб 9000», по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автобусом «МАЗ», который двигался по маршруту № 107. В результате происшествия водитель автомобиля «Сааб 9000» госпитализирован.

12 октября 2017 года в 15 часов 10 минут на 1357-м километре автодороги Р-21 «Кола» Кольского района водитель, управляя автомобилем «УАЗ Патриот», не учел дорожно-метеорологические условия и допустил съезд в левый кювет по ходу движения с дальнейшим опрокидыванием. В результате происшествия водитель - 57-летний мужчина - скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, а его пассажир - 64-летний мужчина - госпитализирован.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 2126 нарушений правил дорожного движения.

34 нарушения допущено пешеходами, 8 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 7 водителей.

Выявлено 4 нарушения, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 1831 нарушение ПДД. 3 водителя были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 39 столкновений с материальным ущербом (без пострадавших).

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