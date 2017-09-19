За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим

За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в которых 3 человека получили травмы, в том числе несовершеннолетний.

18 сентября в Мурманске примерно в 21 час 30 минут на перекрестке проспекта Кольский и улицы Пономарева водитель, управляя автомобилем «Фольксваген», при повороте налево не уступил дорогу автомобилю «Форд» и допустил с ним столкновение, после чего автомобиль «Форд» выехал на тротуар, где произошёл наезд на пешехода, а затем на опору рекламного щита. В результате происшествия водитель автомобиля «Форд», 27-летняя девушка, её 5-летняя пассажирка, а также пешеход - 50-летний мужчина обслужены амбулаторно. Ребёнок находился в автокресле.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 1713 нарушений Правил дорожного движения. 35 нарушений допущено пешеходами, 4 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 2 водителя.