За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими

За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 человека получили травмы различной степени тяжести.

16 ноября в 15 часов 40 минут в Мурманске на проспекте Ленина водитель автомобиля «ГАЗ» допустил наезд на 42-летнего мужчину, перебегавшего проезжую часть в неустановленном месте. Пострадавший обслужен амбулаторно.

Вчера же в 18 часов 36 минут на 1416-м километре автодороги Р-21 «Кола» водитель автомобиля «Джип Коммандер» потерял контроль над управлением, допустил выезд на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем «Фольсваген Поло». В результате происшествия амбулаторно обслужен 47-летний водитель автомобиля «Фольсваген Поло», сообщает УГИБДД УМВД России по Мурманской области