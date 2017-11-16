За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия c пострадавшими

За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 человека, в том числе 1 ребенок, получили травмы различной степени тяжести.

15 ноября в 5 часов 10 минут на 95-м километре автодороги «Салла» (Кандалакшский район) водитель автомобиля «Форд» не справился с управлением транспортным средством, совершил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Мерседес Бенц». В результате происшествия амбулаторно обслужена женщина 1996 года рождения, находившаяся в салоне автомобиля «Мерседес Бенц».

Вчера в 8 часов 10 минут в Мурманске на Северном проезде водитель автомобиля «Тойота» при проезде нерегулируемого пешеходного перехода не уступил дорогу пересекающему проезжую часть мальчику 2006 года рождения, в результате чего совершил наезд на ребенка и скрылся с места ДТП. Пострадавший в происшествии ребенок обслужен амбулаторно. Сотрудниками Госавтоинспекции молодой человек 1996 года рождения, находившийся за рулем автомобиля, был установлен и розыскан в течение суток.

15 ноября в 11 часов 10 минут на 1297-м километре автодороги Р-21 «Кола» (Оленегорский район) водитель автомобиля «МАН» совершил наезд на идущий впереди авторейдер «XCMGGR195». В результате ДТП амбулаторно обслужен водитель автомобиля «МАН».

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 1011 нарушений Правил дорожного движения. 24 нарушения допущено пешеходами, 5 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 8 водителей.