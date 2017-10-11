За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими

За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 4 человека получили травмы.

10 октября примерно в 8 часов 35 минут в Мончегорске на улице Строительная водитель, управляя автомобилем «Опель Омега», допустил наезд на двух девочек 13-ти лет, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия подростки обслужены амбулаторно.

10 октября около 9 часов 35 минут на 7-м километре автоподъезда к Мурманску водитель, управляя автомобилем «Тойота», не учел дорожно-метеорологические условия, не справился с управлением допустил опрокидывание. В результате происшествия 49-летняя пассажирка обслужена амбулаторно.

10 октября примерно в 9 часов 40 минут на 1364-м километре автодороги Р-21 «Кола» водитель, управляя автомобилем «Хендай Солярис», не учел дорожно-метеорологические условия, не справился с управлением и допустил съезд в правый кювет по ходу движения. В результате происшествия водитель, мужчина 34 лет, госпитализирован.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 1522 нарушения правил дорожного движения. 39 нарушений допущено пешеходами, 7 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 6 водителей. Выявлено 5 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 1136 нарушений ПДД. 3 водителя были задержаны за неуплату административных штрафов. Всего было оформлено 48 столкновений с материальным ущербом (без пострадавших).

Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой сообщать в полицию обо всех фактах управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения.

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