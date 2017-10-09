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Мурманская область. Арктика09.10.17 13:59

За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий

За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб, 10 человек получили травмы, в том числе 2 несовершеннолетних пешехода.

7 октября 2017 года примерно в 1 час 15 минут на 1264-м километре автодороги «Кола» Мончегорского района водитель, управляя автомобилем «ВАЗ», выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген». В результате происшествия водитель автомобиля «ВАЗ» - мужчина 28 лет - госпитализирован, а две его пассажирки - 29 и 30 лет - обслужены амбулаторно.

7 октября 2017 года около 14 часов 33 минуты на 42-м километре автодороги «Никель - Приречный - автодорога «Лотта» Печенгского района водитель автомобиля «Опель» не учел дорожно-метеорологические условия и допустил съезд с проезжей части. В результате происшествия пассажир - мужчина 1976 года рождения - госпитализирован. По данному факту проводится проверка.

7 октября 2017 года примерно в 18 часов 17 минут в Мончегорске на проспекте Ленина водитель, управляя автомобилем «ВАЗ», на дворовой территории допустил наезд на мужчину 49 лет. В результате происшествия пешеход обслужен амбулаторно.

7 октября 2017 года около 19 часов 55 минут в Мурманске на проспекте Героев-североморцев водитель, управляя автомобилем «ВАЗ», допустил наезд на 43-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода.  В результате происшествия мужчина госпитализирован.

7 октября 2017 года примерно в 21 час 15 минут на 5-м километре автодороги «Апатиты – Кировск» Апатитского района водитель, управляя автомобилем «ВАЗ», допустил наезд 53-летнего мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. В результате происшествия мужчина скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. По данному факту проводится проверка.

7 октября 2017 года около 22 часов 10 минут в Мурманске на улице Промышленная водитель, управляя автомобилем «Митсубиси», не учел дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и допустил столкновение с автомобилем «Тойота». В результате происшествия пассажир автомобиля «Тойота» - женщина 1966 года рождения - обслужена амбулаторно.

8 октября 2017 года примерно в 19 часов 30 минут в Апатитах на улице Фестивальная водитель, управляя автомобилем «Хендай», допустил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия подростки 17-и и 16-и лет госпитализированы.

9 октября 2017 года около 04 часов 40 минут на 13-м километре автодороги «Кола» Кольского района водитель, управляя автомобилем «Ниссан», не учел дорожно-метеорологические условия, допустил выезд на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем «ГАЗ» и автомобилем «Шевроле Лачетти».  В результате происшествия водитель автомобиля «Ниссан» - 70-летний мужчина - госпитализирован.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие трое уток сотрудниками ГИБДД выявлено 2363 нарушений Правил дорожного движения. 105 нарушений допущено пешеходами, 17 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 28 водителей.

Выявлено 9 нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 1219 нарушений ПДД. 10 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 109 столкновений с материальным ущербом (без пострадавших).

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