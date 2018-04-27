За минувшие сутки на территории области зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими и погибшими

За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в котором получили травмы 3 человека, еще 3 человека погибли.

26 апреля в 09 часов 50 минут на 1215-м километре автодороги Р-21 «Кола» водитель автомобиля «Фольксваген» при выполнении обгона попутного грузового транспортного средства допустил столкновение с автомобилем «Опель», который двигался по встречной полосе. В результате столкновения две пассажирки автомобиля «Фольксваген», а также пассажирка автомобиля «Опель» были госпитализированы. Водители обоих автомобилей и женщина, находившаяся в салоне автомобиля «Фольксваген», скончались на месте ДТП до прибытия скорой помощи. По факту проводится проверка.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 1359 нарушений Правил дорожного движения.

51 нарушение допущено пешеходами, 6 - несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 5 водителей.

Выявлено 6 нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 901 нарушение ПДД. 8 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 33 столкновения с материальным ущербом (без пострадавших).