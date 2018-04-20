На дорогах Мурманской области за минувшие сутки зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в котором один человек получил травмы.

19 апреля в 19 часов 10 минут в Кандалакше молодой человек 1996-го года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ-2109», двигался по улице Кировской. В это время на проезжую часть с обочины выбежала девушка 1998-го года рождения, которая не убедилась в отсутствии транспортных средств на дороге. Водитель применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. Пострадавшая обслужена амбулаторно.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за минувшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 1403 нарушения правил дорожного движения.

46 нарушений допущено пешеходами, 7 - несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержано 4 водителя. Выявлено 6 нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения. 12 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 538 нарушений ПДД.

Всего было оформлено 24 столкновения с материальным ущербом (без пострадавших).