За минувшие сутки в Мурманской области произошло одно ДТП с пострадавшим

За минувшие сутки на территории Мурманской области произошло одно дорожно-транспортное происшествие, в котором один человек получил травмы.

17 мая в 11 часов 50 минут в Мурманске на улице Полярные Зори водитель, управляя автобусом «ЛИАЗ», при торможении автобуса допустил падение пассажира. В результате происшествия 82-летняя женщина обслужена амбулаторно.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 3825 нарушений правил дорожного движения.

20 нарушений допущено пешеходами, 10 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 17 водителей.

Выявлено 27 нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 3500 нарушений ПДД. 2 водителя были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 43 столкновения с материальным ущербом (без пострадавших).