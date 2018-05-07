За минувшие трое суток на территории Мурманской области сотрудниками ГИБДД выявлено 2384 нарушения ПДД

04 мая около 7 часов 10 минут в Полярном водитель автомобиля «Саненг» не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ», который двигался во встречном направлении. В результате ДТП 45-летний водитель автомобиля «Саненг» госпитализирован в медицинское учреждение.

05 мая около 7 часов 05 минут в Мурманске на улице Туристов в салоне троллейбуса произошло падение пассажира. В результате происшествия 57-летняя пассажирка троллейбуса обслужена амбулаторно.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие дни сотрудниками ГИБДД выявлено 2384 нарушения правил дорожного движения.

77 нарушений допущено пешеходами, 9 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 20 водителей.

Выявлено 17 нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 1235 нарушений ПДД. 8 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 80 столкновений с материальным ущербом (без пострадавших).