За минувшие трое суток на территории Мурманской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими

За минувшие трое суток на территории Мурманской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 4 человека получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний пешеход.

29 сентября примерно в 7 часов 10 минут в Мончегорске на Никелевом шоссе водитель, управляя автомобилем «Тойота», при обгоне автомобиля «Фольксваген» допустил с ним столкновение. В результате происшествия пассажир автомобиля «Тойота» - мужчина 34 лет - госпитализирован.

29 сентября около 16 часов 37 минут в Кандалакше на улице Пронина водитель, управляя автомобилем «УАЗ», не предоставил преимущество 9-летнему мальчику, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия ребёнок обслужен амбулаторно.

1 октября примерно в 12 часов 40 минут на 1415 км автодороги «Кола» Р-21 Кольского района водитель, управляя мотоциклом «Мото», не учёл дорожно-метеорологические условия и допустил опрокидывание на проезжей части. В результате происшествия 40-летний мужчина госпитализирован.

В этот же день около 18 часов 35 минут в Апатитах на улице Ферсмана водитель, управляя автомобилем «Форд», допустил наезд на 49-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть вне нерегулируемого пешеходного перехода в зоне его видимости. В результате происшествия пострадавшая обслужена амбулаторно.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие трое суток сотрудниками ГИБДД выявлено 2109 нарушений Правил дорожного движения. 98 нарушений допущено пешеходами, 31 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 28 водителей.