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Мурманская область. Арктика28.08.17 10:48

За минувшие трое суток на территории Мурманской области зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими

За минувшие трое суток на территории Мурманской области зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых 11 человек получили травмы.

25 августа около 8 часов 50 минут в Мурманске на проспекте Героев-североморцев водитель автобуса не учёл безопасную дистанцию до впереди стоящего троллейбуса. В результате происшествия пассажир автобуса- 68-летняя женщина - обслужена амбулаторно.

25 августа около 14 часов 00 минут в Мурманске на территории стоянки водитель автомобиля «ГАЗ» допустил наезд на металлическое ограждение. В результате происшествия пассажир - 32-летний мужчина госпитализирован.

25 августа  около 22 часов в Мурманске на улице Карла Маркса неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил наезд на пешехода. В результате происшествия 55-летняя женщина обслужена амбулаторно.

26 августа  примерно в 10 часов в Оленегорске на улице Строительной водитель автомобиля «Рено Логан», выезжая с дворовой территории, не уступил дорогу автомобилю «Инфинити» и допустил с ним столкновение. В результате происшествия водитель «Рено Логан» госпитализирован, водитель автомобиля «Инфинити» с места происшествия скрылся. По данному факту проводится проверка.

26 августа в около 21 час 30 минут в Мурманске на улице Старостина неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, при повороте налево допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. В результате происшествия 60-летняя женщина обслужена амбулаторно.

26 августа примерно в 22 часа на улице Чумбарова-Лучинского водитель, управляя автомобилем «Ниссан», допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте в непосредственной близости нерегулируемого пешеходного перехода. В результате происшествия 29-летний мужчина обслужен амбулаторно.

28 августа около 16 часов 20 минут в Мурманске на пересечении улиц Карла Либкнехта и Челюскинцев водитель автомобиля «Аудио», проехав на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с автомобилем «Форд», после чего допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ», который в последующем опрокинулся. В результате происшествия водитель автомобиля «ВАЗ» - 23-летний молодой человек, пассажир - 26-летний молодой человек, а также водитель автомобиля «Форд» - 29-летний мужчина обслужены амбулаторно.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 1943 нарушения Правил дорожного движения. 27 нарушений допущено пешеходами, 13 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 2 водителей.

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