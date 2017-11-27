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Мурманская область. Арктика27.11.17 10:50

За минувшие трое суток на территории Мурманской области зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими

За минувшие трое суток на территории Мурманской области зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых 11 человек, в том числе 1 несовершеннолетний, получили травмы различной степени тяжести, 1 человек погиб.

24 ноября в 19 часов 00 минут в Заполярном мужчина 1966 года рождения, управляя автомобилем «Вольво ФМ», не справился с управлением и допустил съезд в правый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием. Пострадавший в происшествии водитель госпитализирован.

В этот же день в 11 часов 55 минут на 1259-м километре автодороги Р-21 «Кола» (Мончегорский район)  водитель автомобиля «ГАЗ-31105» при выезде с автозаправочной станции не предоставил преимущества в движении автомобилю «Фольксваген», двигавшемуся по главной дороге, что привело к столкновению. В результате происшествия госпитализированы оба водителя.

В прошедшую пятницу в 9 часов 40 минут в Мурманске на улице Полярные Зори водитель автомобиля «Тойота» при проезде регулируемого пешеходного перехода допустил наезд на женщину 1937 года рождения, которая пересекала проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Пенсионерка обслужена амбулаторно.

26 ноября в 3 часа 20 минут в посёлке Никель водитель автомобиля «Шевроле Авео» не справился с управлением, в результате чего допустил наезд на пешеходное ограждение. В результате ДТП пассажирка 1986 года рождения госпитализирована.

В воскресенье в 8 часов 25 минут в Мурманске на проспекте Кольском в районе дома 152а водитель автомобиля «Форд» 1994 года рождения в состоянии алкогольного опьянения выехал на запрещающий сигнал светофора и допустил наезд на женщину 1964 года рождения, которая переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. После этого автомобиль совершил наезд на световую опору. В результате происшествия водитель автомобиля и его пассажиры – мужчины 1999 и 1986 годов рождения – обслужены амбулаторно. Пожилая женщина-пешеход скончалась в реанимации медучреждения.

26 ноября в 19 часов 55 минут в Мурманске на улице Старостина водитель автомобиля «Шевроле» при проезде регулируемого перекрестка при повороте налево не предоставил преимущества в движении автомобилю «Лексус» , что привело к столкновению. В результате происшествия 26-летний водитель автомобиля «Лексус» и его 24-летняя пассажирка обслужены амбулаторно.

В прошедшее воскресенье в 12 часов 30 минут на автоподъезде к городу Апатиты водитель автомобиля «Дэу Нексия» не справилась с управлением и допустила съезд автомобиля с дороги. В результате происшествия амбулаторно обслужена девочка 2014 года рождения, находившаяся в салоне автомобиля.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за минувшие трое суток сотрудниками ГИБДД выявлено 3219 нарушений Правил дорожного движения. 87 нарушений допущено пешеходами, 21 – несовершеннолетними, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 39 водителей, из них 4 в состоянии наркотического опьянения.

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