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Мурманская область. Арктика09.10.17 15:41

За минувшую неделю государственные жилищные инспекторы Мурманской области провели восемь выездных проверок исполнения ранее выданных предписаний

За минувшую неделю государственные жилищные инспекторы Мурманской области провели восемь выездных проверок исполнения требований выданных предписаний. Так, по требованию инспекции управляющей организацией ООО «Октябрьское ЖЭУ» выполнен локальный ремонт поврежденных участков фасада дома 8 по ул. Самойловой и дома 11/18 по ул. Буркова в Мурманске.

Согласно требованиям предписаний управляющими организациями МУП «ЖКХ г.п. Молочный» и ТСН «Шевченко» представлены заключение по результатам проведенного технического диагностирования внутридомового газового оборудования дома 4 по ул. Заречная в Молочном и дома 7 по ул. Шевченко в Мурманске, в соответствии с которыми оборудование допущено к дальнейшей эксплуатации.

Ранее по итогам проверочных мероприятий в адрес управляющей организации направлено предписание с требованием выполнить работы по локальному ремонту кровельного покрытия в объеме, исключающем залитие жилых помещений дома 18/20 по ул. Челюскинцев и дома 2/11 по ул. П. Морозова в Мурманске, а также выполнить косметический ремонт подъезда дома 2/11 по ул. П. Морозова. Требования предписаний ООО «Севжилсервис» выполнены.

Также специалисты инспекции повели выездную проверку восстановления нормативной температуры горячей воды в точке водоразбора жилого помещения дома 44 по ул. К. Орликовой в Мурманске – в отношении управляющей организации ООО «МУЖСК». По результатам контрольных измерений качество предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению восстановлено и соответствует нормативным требованием.
 
Государственной жилищной инспекцией Мурманской области проведена проверка законности включения в платежный документ дополнительной платы за «механизированную уборку территории», в ходе которой установлено, что данные действия управляющей организации незаконны. Инспекция в целях пресечения нарушения выдала предписание о проведении перерасчета. Управляющая организация, не согласившись с предписанием, обжаловала его. Арбитражный суд Мурманской области признал незаконным предъявление платы за механизированную уборку территории по фактическим затратам, подтвердив законность выводов Госжилинспекции. 

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