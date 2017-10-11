За мошенничество в особо крупном размере кировскому коммерсанту грозит срок до 10 лет

Прокуратурой города Кировска в суд направлено уголовное дело по обвинению жителя города Кировска в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ – покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, совершенное в особо крупном размере. При этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам.

Уголовное дело было возбуждено по результатам направленного прокуратурой города Кировска материала проведенной проверки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в следственный отдел по городу Апатиты СУ СК России по Мурманской области.

Согласно материалам дела, 57-летний кировчанин, являясь должностным лицом коммерческой организации, с января 2016 по февраль 2017 года обманным путем, под предлогом оказания содействия в победе в тендере одному из участников конкурсной процедуры, имел умысел незаконно получить вознаграждение в сумме более 2 миллионов рублей, но не смог реализовать задуманное по причине вмешательства правоохранительных органов.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский городской суд Мурманской области для рассмотрения по существу. За совершение данного преступления уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.