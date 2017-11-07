За наилучшие результаты социально-экономического развития до конца 2017 года Мурманская область получит из федерального бюджета грант – более 409 млн рублей

Итоги заседания правительственной комиссии по региональному развитию, которое 3 ноября провёл вице-премьер РФ Дмитрий Козак, стали темой оперативного совещания под председательством губернатора Марины Ковтун.

«По предварительным итогам федеральной оценки темпов социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, Мурманская область вошла в число 10 регионов с наилучшими результатами. Мы уже второй год подряд входим в число регионов-лидеров. По итогам 2016 года наш край занял 8 место», – сообщила Марина Ковтун.

Глава области проинформировала, что до конца этого года регион получит из федерального бюджета грант в сумме 409,1 млн рублей – почти вдвое больше, чем в прошлом году. Факторов успеха много – это и рост налогового потенциала и инвестиционной активности в коммерческом секторе, и стабильно положительная динамика по обороту субъектов малого и среднего предпринимательства, и рост ввода в строй жилья.

«Хотелось бы подчеркнуть, что заслуги в этом разделяют в равной степени все участники социально-экономических процессов в области – власть всех уровней, крупный и малый бизнес, наши партнёры и инвесторы. Искренне признательна всем и каждому за наш общий успех и надеюсь, что мы и далее будем его укреплять и развивать. А полученные в этом году в качестве поощрения средства, как обычно, пойдут на решение ключевых задач, стоящих перед регионом», – отметила губернатор Марина Ковтун.