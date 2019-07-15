За наличкой – в магазин!

Крупнейшие российские банки намерены распространить эксперимент по снятию денежных средств на кассах в магазинах на все регионы страны. Об этом заявил заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков. По его словам, после расширения этого эксперимента, идею снятия наличных на кассе оценят в небольших деревнях. Как отметил Войлуков, подобная услуга будет востребована повсеместно, пишут «Известия».

При этом он рассказал, что торговые точки будут получать небольшую комиссию за проведение операции, а банки, в свою очередь, будут заинтересованы в том, чтобы у клиентов была возможность снимать деньги в кассах магазинов повсюду.

Замглавы АБР отметил, что вводить подобный сервис планируется при совершении потребителем какой-либо покупки, так как магазинам иначе будет невыгодно проводить операции со снятием денежных средств.

Руководитель службы по защите прав потребителей Центробанка Михаил Мамута сообщил изданию, что регулятор поддерживает эту инициативу. По его словам, в первую очередь возможность снятия наличных должна быть доступна в отдаленных населенных пунктах страны, где у банков слабо развита банкоматная сеть.