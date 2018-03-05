За нанесение ножевого ранения подростку мурманчанину грозит срок до 10 лет

В ходе следствия установлено, что в вечернее время 9 декабря 2017 года, обвиняемый с друзьями находился на участке местности между домами по проспекту Героев-североморцев в Мурманске. В этот момент к нему подошёл подросток и попросил сигарету. Злоумышленник, возмущённый дерзостью мальчика, в присутствии посторонних лиц, в состоянии алкогольного опьянения, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к ранее незнакомому подростку, взял имевшийся при себе нож и нанёс им один удар в область живота несовершеннолетнему (2002 года рождения). После чего с места преступления скрылся, следы преступления уничтожил, а орудие преступления выкинул.

В результате умышленных преступных действий обвиняемого потерпевшему причинены телесные повреждения в виде проникающего колото-резаного ранения живота. Подросток оперативно был доставлен в одно из медицинских учреждений города Мурманска для оказания необходимой помощи.

Под весом собранных доказательств, обвиняемый вину в совершенном преступлении признал полностью. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следственным отделом по городу Мурманск следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Мурманска. Он обвиняется в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена п.п. «д», «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Максимальное наказание за совершение указанного преступления предусмотрено в виде лишением свободы на срок до десяти лет с ограничением свободы.