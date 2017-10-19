За нанесение побоев подруге житель Полярного может лишиться свободы на три года

В ОМВД России по ЗАТО Александровск поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации жительницы города Полярный. У женщины зафиксированы телесные повреждения в виде множественных кровоподтеков и переломов ребер. Согласно заключению медиков, полученные пострадавшей травмы расцениваются как средней степени тяжести вред здоровью.

Полицейские выяснили, опросив пострадавшую, что травмы она получила в ходе ссоры с сожителем на почве личных неприязненных отношений и состояния алкогольного опьянения. Нападавший нанес ей несколько ударов кулаком в область лица и туловища.

Подозреваемого в нанесении травм установили, доставили в отдел полиции и опросили. Неработающий житель Полярного, ранее судимый за кражу и ограбление, признался в совершенном деянии, пояснив, что не смог сдержаться во время ссоры. Сотрудники полиции выяснили, что в отношении мужчины уже возбуждено и расследуется уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Потерпевшей также является его сожительница.

По новому факту причинения ей умышленного вреда здоровью средней тяжести в настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ. Максимальное наказание за данное деяние – лишение свободы на срок до трех лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.