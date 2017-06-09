За нарушение порядка проведения экзамена вчера с ЕГЭ были удалены два участника

Согласно расписанию проведения основного государственного экзамена в основной период 8 июня прошли экзамены по выбору у девятиклассников. Было задействовано 50 пунктов проведения экзамена. Выпускники сдавали обществознание, географию, химию, информатику и ИКТ.

Самый массовый экзамен по обществознанию, его сдавали 2602 человека. Экзамен по географии выбрали 1552 человека, по химии – 904, по информатике и ИКТ – 211. Все экзамены прошли без сбоев.

Для контроля за ходом ОГЭ в пунктах проведения экзамена присутствовали общественные наблюдатели и сотрудники Министерства образования и науки Мурманской области. За нарушение порядка проведения экзамена удалены два участника.

Результаты экзаменов будут объявлены участникам не позднее 16 июня.