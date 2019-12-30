За нарушение правил благоустройства в Североморске были вынесены штрафы на сумму более 1,2 млн рублей
Административная комиссия ЗАТО г.Североморск подвела итоги за 2019 год. По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях комиссия наложила более 150 административных штрафов на сумму около 1 млн 500 тысяч рублей, большая часть из которых, около 1 млн 200 тысяч рублей - за нарушение правил благоустройства.
Всего за 2019 год были вынесены 407 постановлений по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях, допущенных юридическими, должностными и физическими лицами.
Из них 216 постановлений за нарушение закона «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Мурманской области». Причём, по сравнению с прошлым годом, незначительно, но возросло количество граждан, привлеченных к административной ответственности за нарушение тишины при производстве ремонтных и строительных работ.
154 постановления в уходящем году административная комиссия вынесла за нарушения Правил благоустройства территории муниципального образования ЗАТО г.Североморск. Так, 28 горожан были привлечены к ответственности за стоянку автомобиля на зеленых насаждениях (траве). Рассмотрено более 70 материалов в отношении 7 управляющих компаний, должностных лиц управляющих данных компаний, а также в отношении 9 юридических лиц за нарушение правил уборки придомовых территорий, в т.ч. за несвоевременную и некачественную уборку снега и мусора, образовавшейся на крышах жилых домов наледи и сосулек; за несвоевременное восстановление асфальтового и грунтового покрытия при производстве аварийных работ по ремонту тепловых сетей; за нарушение правил эксплуатации зданий и сооружений (заброшенных зданий), вырубку зелёных насаждений.
В 2019 году на заседаниях комиссии был рассмотрены 9 протоколов за нарушение ст. 13 Закона Мурманской области «Об административных правонарушениях» («Торговля в неустановленных местах»). К административной ответственности привлечены юридические лица и индивидуальные предприниматели.
Также в уходящем году было уделено особое внимание вопросам полноты взыскания административных штрафов - за уклонение от исполнения административного наказания срок составлено 82 протокола с направлением материалов в судебные органы. Кроме наложения двукратного размера штрафа, в 2019 году были 3 судебных решения о наложении на физических лиц административного наказания в виде обязательных работ на срок 20 часов и 1 решение об административном аресте на 8 суток.