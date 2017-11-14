За нарушение требований лесного законодательства оштрафовано НП «Серебряная Кица»

Мурманской межрайонной природоохранной прокуратурой в ходе прокурорской проверки совместно с отделом государственного лесного надзора и пожарного надзора в лесах управления контрольно-надзорной деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области выявлены нарушения требований лесного законодательства, а также условий договора аренды лесного участка.

Проверкой было установлено, что на лесном участке, предоставленном дачному некоммерческому партнерству «Серебряная Кица» в аренду, частично создана нелесная инфраструктура, что привело к нарушению естественного ландшафта участка, и в свою очередь, к нарушению Проекту освоения лесов.

Приведенные обстоятельства послужили основанием для возбуждения прокурором в отношении юридического лица дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 8.25 КоАП РФ.

Решением Кольского районного суда Мурманской области юридическое лицо признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 8.25 КоАП РФ (использование лесов с нарушением условий договора аренды лесного участка, договора купли-продажи лесных насаждений, договора безвозмездного пользования лесным участком, иных документов, на основании которых предоставляются лесные участки) с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей.