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Мурманская область. Арктика29.05.18 08:40

За нарушение требований охраны труда перед судом предстанет бывший главный инженер ООО «Печенга Строй»

Следственным отделом по городу Мончегорску Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области завершено расследование уголовного дела по обвинению сотрудника ООО в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

В ходе расследования установлено, что обвиняемый, будучи главным инженером ООО «Печенга Строй», нарушил требования правил охраны труда, не обеспечив контроль за исправностью используемого оборудования, допустил выполнение работ подчиненным рабочим на участке ремонтного цеха в Мончегорске с использованием неисправной приставной лестницы. В результате слесарь-ремонтник упал, получив тяжкие телесные повреждения в виде оскольчатого внутрисуставного перелома левой голени со смещением костных частей.

Как сообщает старший помощник руководителя СУ СК РФ по Мурманской области Наталия Тростина, следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

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