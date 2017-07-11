За нарушение Трудового кодекса РФ руководитель ООО «Северное сияние» привлечён к административной ответственности

Прокуратурой города Кировска проведена проверка исполнения трудового законодательства в деятельности ООО «Северное сияние», осуществляющего свою деятельность в Кировске.

Установлено, что в нарушение ст.ст.11, 22, 236 Трудового кодекса РФ при прекращении трудового договора с одним из работников ООО «Северное сияние» окончательный расчёт, причитающихся работнику от работодателя, произвело на третий день после наступления срока выплаты. При этом вопреки требованиям ст. 236 ТК РФ общество не произвело начисление процентов за задержку выплаты окончательного расчёта.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.6 ст.5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений)

По итогам рассмотрения дела об административном правонарушении генеральный директор ООО «Северное сияние» Игорь Зайцев Государственной инспекцией труда в Мурманской области привлечён к административной ответственности.