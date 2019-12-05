«В ожидании чуда» - в Мурманске зажгут огни на главной городской новогодней ёлкеПенсионерам пора готовиться к Новому году и индексации пенсий!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика05.12.19 07:45

За нарушение условий хранения мясной продукции предпринимателя оштрафовали на 20 тысяч рублей

Прокуратурой Ленинского административного округа г. Мурманска проведена проверка деятельности индивидуального предпринимателя, осуществляющей продажу мясной продукции на территории Ленинского административного округа.

В ходе проверки были выявлены нарушения требований технических регламентов о безопасности пищевой продукции, а именно: нарушение условий хранения мясной продукции; несоблюдение требований к маркировке мясной продукции.

По факту выявленных нарушений прокуратурой округа в отношении индивидуального предпринимателя вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.43 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мясная продукция снята с реализации.

Решением Арбитражного суда Мурманской области индивидуальный предприниматель привлечена к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НЕДОРАЗУМЕНИЯ В МОРСКОМ ПОРТУ МУРМАНСК
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
04.12.19 09:29
Это МЧС им форму выдала или родители?
Комментарий к новости:Кадетской школе Мурманска вручили знамя кадетов МЧС России
Александр Дорогов, активист
03.12.19 21:00
Обрадую Вас, господин Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск, члена партии "Единая Россия", горожан , родителей (законных представителей) учащихся сего ОУ, самих учащихся-кадетов и во
Комментарий к новости:Кадетской школе Мурманска вручили знамя кадетов МЧС России
Д.О. Вернер
29.11.19 13:39
«Мы живём в похожих климатических условиях...», - подчеркнул глава Норрботтена. Но в разных по УРОВНЮ РАЗВИТИЯ ДЕМОКРАТИИ капстранах...
Комментарий к новости:Мурманская область и Швеция намерены развивать практическое сотрудничество в сферах образования и строительства
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире12:30Новости. Информационная программа (12+)13:00«ОСА». Художественный сериал, 87 серия (16+)13:45«Уголок потребителя». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиПенсионерам пора готовиться к Новому году и индексации пенсий!-PRO ВалютуРубль повышается к доллару и евро-PRO ЭнергетикуНа Кольской АЭС в 2020 году предстоит провести плановый капитальный ремонт энергоблока № 1 и ежегодный средний ремонт энергоблоков № 2, 3 и 4-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 5 декабря-PRO Нефть и газСЕВЕРНЫЙ ЛОКОМОТИВ НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ-PRO ЗаконыДепутаты собираются полностью запретить доступ коллекторам к долгам граждан за ЖКУ
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
05.12.19: Госдума приняла закон о переходе на электронные трудовые книжки. А в 2022 году в России выдадут последние бумажные общегражданские паспорта. Как вы относитесь к переходу документов граждан на цифру?Проголосовало: 23 человека
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика