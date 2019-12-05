За нарушение условий хранения мясной продукции предпринимателя оштрафовали на 20 тысяч рублей

Прокуратурой Ленинского административного округа г. Мурманска проведена проверка деятельности индивидуального предпринимателя, осуществляющей продажу мясной продукции на территории Ленинского административного округа.

В ходе проверки были выявлены нарушения требований технических регламентов о безопасности пищевой продукции, а именно: нарушение условий хранения мясной продукции; несоблюдение требований к маркировке мясной продукции.

По факту выявленных нарушений прокуратурой округа в отношении индивидуального предпринимателя вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.43 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мясная продукция снята с реализации.

Решением Арбитражного суда Мурманской области индивидуальный предприниматель привлечена к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей.