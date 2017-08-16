За нарушения правил благоустройства поселения (городского округа) нас будут скоро штрафовать

Региональным Министерством строительства и территориального развития разработан проект закона Мурманской области «О внесении изменений в статью 2 закона Мурманской области «Об административных правонарушениях». Законопроект размещён на портале Мурманской области «Открытый электронный регион» в разделе «Законопроекты и проекты НПА» для проведения предварительной оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов Мурманской области.

Законопроект разработан в целях реализации подпункта «д» пункта 10 постановления правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г . № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», согласно которому необходимо обеспечить принятие (изменение) не позднее 1 ноября 2017 г . закона субъекта Российской Федерации об ответственности за нарушение муниципальных правил благоустройства, предусмотрев в том числе повышение с 1 января 2021 г . административной ответственности для лиц, не обеспечивших благоустройство принадлежащих им объектов в соответствии с требованиями правил благоустройства муниципальных образований.

В частности, законопроектом предлагается установить вынесение предупреждения или наложение административного штрафа на граждан в размере от двухсот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей за не обеспечение исполнения требований, установленных правилами благоустройства поселения (городского округа) лицами на принадлежащих им объектах, в случае, если установление ответственности за такие действия не предусмотрено пунктом 1 статьи 2 закона Мурманской области «Об административных правонарушениях» и не отнесено к ведению Российской Федерации.

Под нарушением правил благоустройства поселения (городского округа), утвержденных муниципальным нормативным правовым актом, понимается нарушение требований данного акта, установленного органами местного самоуправления в пределах своей компетенции в части не обеспечения благоустройства территории и (или) не обеспечения содержания объектов благоустройства.

Указано что лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 2 законопроекта, как должностные лица.