За нарушения в сфере профилактики преступности 20 сотрудников полиции привлечены к дисциплинарной ответственности

Прокуратурой Мурманской области проведена проверка деятельности территориальных отделов полиции по исполнению обязанностей по противодействию и профилактике преступности, во время которой было установлено, что должностными лицами территориальных отделов внутренних дел УМВД России по Мурманской области обязанности по профилактике преступности исполняются ненадлежащим образом, что приводит к росту преступности, как в целом, так и по отдельным видам, а также к совершению лицами, ранее совершавшими преступления и отбывавшими наказание, новых преступлений.

Недостаточно проводится и работа в сфере профилактики рецидивной и бытовой преступности.

Кроме того, причинами увеличения роста указанных преступлений, является ненадлежащая профилактическая работа с лицами, склонными к совершению преступлений и имеющими намерения их совершить.

В связи с выявленными нарушениями заместителем прокурора области внесено представление в адрес начальника УМВД России по Мурманской области.

По результатам рассмотрения представления с участием заместителя прокурора области 20 должностных лиц УМВД России по Мурманской области привлечены к дисциплинарной ответственности, включая 5 руководителей.