За нарушения законодательства о промышленной безопасности должностные лица организаций Мурманска привлечены к административной ответственности

Прокуратурой Октябрьского административного округа г. Мурманска проведена проверка исполнения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов. В ходе проверки прокуратурой округа в деятельности ГОУП «Мурманскводоканал», ООО «Кольский транспортный терминал», ООО «Коммерсант» выявлены многочисленные нарушения обозначенного законодательства, выразившие, в том числе в ненадлежащем осуществлении производственного контроля.

Установлены факты нахождения эксплуатируемых, перечисленными юридическими лицами, опасных производственных объектов в неисправном техническом состоянии, а также нарушения при проведении названными организациями аттестации ответственных специалистов.

По фактам выявленных нарушений прокуратурой округа в отношении ответственных должностных лиц ООО «Коммерсант», ООО «Кольский транспортный терминал», ГОУП «Мурманскводоканал» возбуждены административные производства по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов).

Постановлениями руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора указанные должностные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 000 рублей.

По представлениям прокуратуры округа выявленные в ходе настоящей проверки нарушения устранены.