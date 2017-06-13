За неделю в Мурманской области у браконьеров изъято 961 метр сетей

С 6 по 12 июня государственными инспекторами отделов государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов Баренцево-Беломорского территориального управления Росрыболовства на внутренних водоемах Мурманской области проведено 30 контрольно-надзорных мероприятий.

За это время было выявлено 78 нарушений в области рыболовства и сохранения среды обитания водных биоресурсов, наложено административных штрафов на сумму 366900 рублей, взыскано штрафов на сумму 144800 рублей (с учётом сумм штрафов, наложенных за предыдущий отчетный период).