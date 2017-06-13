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Мурманская область. Арктика13.06.17 16:56

За неделю в Мурманской области у браконьеров изъято 961 метр сетей

С 6 по 12 июня государственными инспекторами отделов государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов Баренцево-Беломорского территориального управления Росрыболовства на внутренних водоемах Мурманской области проведено 30 контрольно-надзорных мероприятий.

За это время было выявлено 78 нарушений в области рыболовства и сохранения среды обитания водных биоресурсов, наложено административных штрафов на сумму 366900 рублей, взыскано штрафов на сумму 144800 рублей (с учётом сумм штрафов, наложенных за предыдущий отчетный период).

Ущерб водным биоресурсам Российской Федерации, причиненный нарушителями законодательства в области рыболовства, составил 17300 рублей. У нарушителей изъято 79 орудий лова, из которых 24 являются запретными, сетными протяженностью 961 метр, 4 плавательных средства и 3 лодочных мотора.

 

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