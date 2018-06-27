За неоднократные случаи невыплаты зарплаты работникам директор ООО «СтройИнвест» пойдёт под суд

Прокуратурой города Кировска в период 2017-2018гг. неоднократно проводились проверки в отношении ООО «СтройИнвест». Поводом для проведения проверок служили обращения граждан о несвоевременной выплате заработной платы и окончательного расчета при увольнении.

По результатам проверок прокурором города в ООО «СтройИнвест» вносились представления, дважды по материалам прокуратуры директор общества привлекался к административной ответственности, предусмотренной ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния).

Вместе тем, должных выводов директор ООО «СтройИнвест» для себя не сделал и вновь допустил факт неисполнения требований трудового законодательства.

В ходе проверки, проведенной в июне 2018 года, установлены факты частичной невыплаты заработной платы и компенсации за неиспользованный отпуск работникам ООО «СтройИнвест» в размере более 300 тысяч рублей.

По итогам проверки прокурором города в следственный отдел СУ СК РФ по г. Апатиты направлены материалы проверки для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. По результатам их рассмотрения 26 июня этого года возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата заработной платы работникам свыше 3 месяцев).